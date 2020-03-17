Diyarbakır'da dolu etkili oldu
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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da dolu etkili oldu

Diyarbakır'da dolu etkili oldu (2)YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ARIZALANDIDiyarbakır'da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışının ardından bazı yol ve alt geçitleri su bastı.

17.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:57
Diyarbakır'da dolu etkili oldu

Diyarbakır'da dolu etkili oldu (2)

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ARIZALANDI

Diyarbakır'da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışının ardından bazı yol ve alt geçitleri su bastı. Sudan geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Arızalı araçlar çekilirken, DİSKİ ekipleri su tahliyesi yaptı. Ayrıca yağışın ardında bazı kanalizasyon borularının patlamasıyla yollar göle döndü.

Diyarbakır'da dolu etkili oldu

Kaynak: DHA

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Diyarbakır'da dolu etkili oldu

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