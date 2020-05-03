Diyarbakır'da dolu ekili alanlarda zarara yol açtı
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Diyarbakır'da dolu ekili alanlarda zarara yol açtı

Diyarbakır'da dolu ekili alanlarda zarara yol açtı
03.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:09

Diyarbakır'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu nedeniyle binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu nedeniyle binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.

Bismil ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan İsapınar, Doruk, Ambarciyen ve Kurkdilek mahallerinde etkili olan dolu yağışı sonrası yerler beyaza bürünürken, ekinler ve çiçek açan meyve ağaçları zarar gördü. Çiftçiler, yetkililerden zararlarının tespit edilerek karşılanmasını istedi.

İsapınar köyünden Abdullah İlhan, binlerce dönüm arazinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Akşam saatlerinde ani bastıran dolu yağışından dolayı ekili olan mısır, pamuk ve buğday binlerce dönüm arazi zarar gördü. Biz çiftçiler olarak çok büyük zarar ettik. Yetkililerden bize bir yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Aksi taktirde biz bu zararın altından kalkamayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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