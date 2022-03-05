Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti

AA, Ahmet Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alabuğday Mahallesi Aile Sağlık Merkezinde görevli doktor Muaz Gezici'ye, Çüngüş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Ağır yaralanan Gezici sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Diyarbakır, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title