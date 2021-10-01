Diyarbakır'da doktor, parotis cerrahisindeki buluşu ile tıp literatürüne girdi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi (DÜ) Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Akıl, tükürük bezi (parotis) cerrahisindeki buluşu ile tıp literatürüne geçti. Soy isminin verildiği 'Akil Groove' isimli buluş ile tükürük bezi ameliyatlarında yüz sinirinin bulunması ve korunması sağlanıyor. Doç. Dr. Akıl'ın buluşu, dünyada kabul edilmiş önemli tıp dergilerinden biri olarak kabul edilen European Review for Medical and Pharmacological Sciences dergisinde yayımlandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Akıl, daha önce tanımlanmamış anatomik bir yapıyı tanımlayarak kendi soyadı ile tıp literatürüne girdi. 'Akil Groove' ismini verdiği buluş ile tükürük bezi ameliyatlarında cerrahların en önemli problem olarak sıklıkla karşılaştığı yüz sinirinin bulunması ve korunması sağlanmış olacak. Buluşunun, dünyada kabul edilmiş önemli tıp dergilerinden biri olarak kabul edilen European Review for Medical and Pharmacological Sciences dergisinde yayımlandığını ifade eden Doç. Dr. Akıl şunları söyledi:

Akıl, guatr cerrahisinde, daha önce keşfedilmemiş bir noktayı bularak, dünya tıp literatürüne girmeyi başarmıştı. Troid (guatr) cerrahisinde rekurren larengeal sinir anatomisinde önemli bir landmark, Doç Dr. Ferit Akıl tarafından ilk kez tanımlanmış ve bulunan nokta, kendi soy isminin verildiği 'Akil Point' adıyla tıp literatürüne geçmişti.