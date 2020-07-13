Diyarbakır'da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı - Diyarbakır'da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, doğum vakasını almaya giden ambulans, seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

- Diyarbakır'da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, doğum vakasını almaya giden ambulans, seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans, yolda ilerlerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Kurşunların ambulansın arkasında bulunan oksijen tüplerine isabet etmemesi olası faciayı önlerken, saldırıyı gerçekleştirenin yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

(MB-YRT-AŞ-Y)

Kaynak: İHA