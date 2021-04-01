Diyarbakır'da DİSKİ ana kolektör hattında temizlik çalışması başlattı
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Diyarbakır'da DİSKİ ana kolektör hattında temizlik çalışması başlattı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da DİSKİ ana kolektör hattında temizlik çalışması başlattı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, alt yapı sisteminin aksamaması için ana kolektör hattında temizlik çalışması başlattı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, alt yapı sisteminin aksamaması için ana kolektör hattında temizlik çalışması başlattı.

DİSKİ ekipleri, Sur ilçesindeki ana kolektörlerdeki şişmeden dolayı sistemin rahat çalışmadığını tespit ederek harekete geçti.

Ekipler, gece su yoğunluğunun azaldığı saatlerde 3 gün sürecek temizlik çalışması yürütecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, yürütülen çalışmaları inceledi.

DİSKİ ekiplerinin vatandaşlara hizmet için fedakarca çalıştığını belirten Tutşi, şunları kaydetti:

"Mesai arkadaşlarım, sadece bir noktada yaklaşık 2 ton civarında taş ve yabancı cisim çıkardı. DİSKİ olarak hemşerilerimizin alt yapı, içme suyu ve diğer hizmetleri sorunsuz alabilmesi için var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. Hizmetlerimizin aksamaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kanalizasyona çöp atılmaması noktasında halkımızın daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Kanalizasyon şebekesi çöp değildir, daha hassas davranalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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