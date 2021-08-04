Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada
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Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada

Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, diş muayenesi yapıldığı sırada, kliniğin balkonunda yangın çıktı.

DİYARBAKIR'da, diş muayenesi yapıldığı sırada, kliniğin balkonunda yangın çıktı. Personelin yangın tüpüyle alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın 1'inci katındaki diş kliniğinin balkonunda, içeride hasta muayenesi yapılırken yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini fark eden klinik personeli, hemen yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 

 


Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada
Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada
Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada
Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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