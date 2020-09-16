Diyarbakır'da direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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Diyarbakır'da direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Diyarbakır'da plaka tanıma sistemi direğine çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Diyarbakır'da direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı
16.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:24

Diyarbakır'da plaka tanıma sistemi direğine çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Bulut'un kullandığı 06 FY 0355 plakalı tuz yüklü tır, Diyarbakır-Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi'nde refüjdeki direğe çarptı.

Araçta sıkışan sürücü Bulut, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Direk ve tırın devrilmesi sonucu Diyarbakır-Mardin kara yolu yaklaşık bir saat çift yönlü ulaşıma kapandı. Uzun kuyruk oluşan yol, araç ve direğin kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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