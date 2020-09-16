Diyarbakır'da direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı Diyarbakır'da plaka tanıma sistemi direğine çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Diyarbakır'da plaka tanıma sistemi direğine çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Bulut'un kullandığı 06 FY 0355 plakalı tuz yüklü tır, Diyarbakır-Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi'nde refüjdeki direğe çarptı.

Araçta sıkışan sürücü Bulut, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Direk ve tırın devrilmesi sonucu Diyarbakır-Mardin kara yolu yaklaşık bir saat çift yönlü ulaşıma kapandı. Uzun kuyruk oluşan yol, araç ve direğin kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaynak: AA