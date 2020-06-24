Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ökmen boğuldu.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ökmen boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan merkez Sur ilçesinde oturan akrabalarını ziyaret eden Ökmen, serinlemek için nehre girdi.

Akıntıya kapılan Ökmen, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ökmen'in cesedi nehirden çıkarıldı.

Kaynak: AA