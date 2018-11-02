Diyarbakır'da Dezavantajlı Kadınlar İçin Gezi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca kadınlar arasında dayanışma duygularını arttırmak ve ilçelerin kültürel alanlarını tanıtmak amacıyla başlatılan geziler kapsamında Bağlar ilçesinde oturan 100 dezavantajlı kadın, Çermik ilçesine götürüldü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca kadınlar arasında dayanışma duygularını arttırmak ve ilçelerin kültürel alanlarını tanıtmak amacıyla başlatılan geziler kapsamında Bağlar ilçesinde oturan 100 dezavantajlı kadın, Çermik ilçesine götürüldü.
Programda kadınlar ilçenin tarihi ve doğal alanlarını gezerek, kaplıcalardan faydalandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personelleri, gezi programına katılan kadınlarla görüşerek, taleplerini dinledi.
Düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.