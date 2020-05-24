Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı 1 polis yaralandı DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, devriye görevi yapan polis otosuna bir binadan saksı atıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, devriye görevi yapan polis otosuna bir binadan saksı atıldı. Bir polis memuru hafif yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 749'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının devriye gezdiği zırhlı araca, bir binadan saksı atıldı.Saksı, isabet ettiği bir polis memurunu yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı polis memuru, gelen ambulansta sağlık görevlilerince tedavi edildi. Saksılı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA