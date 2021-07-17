Diyarbakır'da devrilen tırdaki sıvı yağın çevreye saçılması nedeniyle yol trafiğe kapandı

Diyarbakır'da devrilen tırın dorsesinde taşıdığı sıvı yağların çevreye saçılması sonucu yol trafiğe kapandı.

Diyarbakır'da devrilen tırın dorsesinde taşıdığı sıvı yağların çevreye saçılması sonucu yol trafiğe kapandı.

Gaziantep'ten İran'a sıvı yağ taşıyan Rahimi Baharali idaresindeki İran plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda yön levhasının bulunduğu direğe çarparak, devrildi.

Kazada yaralanan Baharali 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Devrilen tırın dorsesinde bulunan plastik ve teneke yağ kutuları yola saçıldı.

Bazı kutuların patlaması sonucu çevreye yayılan yağ nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğünce bölgeye sevk edilen ekipler bir yandan topladıkları sağlam yağ kutularını başka bir araca yüklerken diğer yandan yola yayılan yağı temizliyor.

Çalışmalar nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan