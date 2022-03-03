Diyarbakır'da devrilen minibüste hasar oluştu - Haberler

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Diyarbakır'da devrilen minibüste hasar oluştu

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır'da devrilen minibüste hasar oluştu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde devrilen minibüste hasar oluştu.

FIRAT, MALATYA (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde devrilen minibüste hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Fırat Bulvarında Seyfettin Kartal yönetimindeki 23 ACC 412 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hasarın oluştuğu minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Diyarbakır, Minibüs, Fırat, Güncel, Haberler

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