Diyarbakır'da 'Devlet Bahçeli Ormanı' Tartışması

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Yönetimi'nin, kentte kuracağı hatıra ormanına Devlet Bahçeli'nin ismini vereceğini açıklaması, tepkilere neden oldu. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları tepkilerini ortak bir basın açıklamasıyla dile getirdi

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