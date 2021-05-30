Diyarbakır'da dev yılan paniği
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Diyarbakır'da dev yılan paniği

Diyarbakır'da dev yılan paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir kafeteryanın bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.

Diyarbakır'da bir kafeteryanın bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı, bu sırada temizlik yapan vatandaşların ayaklarının önünde görüldü. Yılanı gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçışırken, hayvan bir süre sonra çalılıkların arasına girerek gözden kayboldu.

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da dev yılan paniği
Diyarbakır'da dev yılan paniği
Diyarbakır'da dev yılan paniği
Diyarbakır'da dev yılan paniği
Diyarbakır'da dev yılan paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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