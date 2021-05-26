Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 263 kilogram esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 263 kilogram esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçe kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında 3 farklı noktada, 214 kilogram toz esrar, 49 kilogram kubar esrar ve 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonda 2 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Ele geçirilen 135 bin 500 kök kenevir bitkisi yerinde imha edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak