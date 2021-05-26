Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 263 kilogram esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 263 kilogram esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçe kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında 3 farklı noktada, 214 kilogram toz esrar, 49 kilogram kubar esrar ve 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonda 2 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Ele geçirilen 135 bin 500 kök kenevir bitkisi yerinde imha edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Volkan Bozkır Antony Blinken Mustafa Sarıgül
Magazin Hadise Deniz Çakır Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 263 kilo esrar, 135 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 13:52:16. #1.14#

title