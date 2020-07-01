Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
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Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 20 santimlik dev etçil çekirge türü görüldü.

Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
01.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:01

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 20 santimlik dev etçil çekirge türü görüldü. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Bu çekirgeler antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi buluyor. Boyutu nedeni ile sanki tehlikeliymiş gibi görülüyor. Isırabilir ama mikrop taşımıyor, zehri yok, bunlar zararsız türler" dedi.

Silvan'a bağlı Bahçe köyünde yaklaşık 20 santimetrelik dev, etçil çekirge türü görüldü. Çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı. Çekirgeyi gören vatandaşlar, hayvanın iriliği, çene ve bacaklarındaki dikensi yapıdan dolayı paniğe kapıldı.

"BUNLAR ÇOK FAYDALI ÇEKİRGELER"

Çekirge türü ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgenin Saga Ephippigera türüne ait bir tür olduğunu, bunların boyunun antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi bulduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, hayvanların zararlı olmadığını, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için etçil yararlı çekirge türü olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ali Satar, "Genelde bu alanlarda bulunuyor. Bunlar çok faydalı çekirgeler. Bütün o zararlı bahsettiğimiz çekirgeler gibi değil. Bunlar o zararlı çekirgelerle de beslenen çekirgeler. Dolayısıyla zararlı böcekleri yedikleri için, biz bunları faydalı olarak görüyoruz. Şu anda tam anız yangınları zamanı. İşte anız yakılırsa, bu tür faydalı, büyük tehlikeliymiş gibi görünen türler, halbuki çiftçi dostu, bunlara da zarar vermiş oluyoruz. Normalde bu tür, bizim için çok kıymetli bir tür. Biyolojik mücadele de kullanılabilecek bir tür. Hem zararlı böcekleri hem de zararlı çekirgeleri yiyorlar, bunlarla besleniyorlar. Bunların en arkalarında kılıç gibi bir uzantıları var. Bunlar yumurta bırakma boruları. Bunlar dişiler, olmayanları da erkekleridir. Bunların boyu antenleri de hesaba katarsanız bir 20-25 santimetreyi buldukları için, bunlar sanki tehlikeliymiş gibi, insanlara zarar verecekmiş gibi görüyorlar. Çene kısımları biraz daha gelişmiş tabi sizi ısırabilir. Isırabilir ama mikrop taşımıyor, zehri yok, yani bunlar zararsız türler" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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