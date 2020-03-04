Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı
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Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır'da da hissedilen depremde hasar gören Batı Karakoç Mahallesi'ndeki ilkokulun yıkımı gerçekleştirildi.

04.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:32
Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı

'da meydana gelen ve 'da da hissedilen depremde hasar gören Batı Karakoç Mahallesi'ndeki ilkokulun yıkımı gerçekleştirildi.


Diyarbakır'ın ilçesine bağlı Batı Karakoç Mahallesi'nde bulunan ilkokul, Elazığ'da meydana gelen deprem sırasında hasar görerek eğitim için riskli hale geldi. İlgili kurumların gerçekleştirdiği inceleme sonucunda binanın eğitim yapılamaz hale geldiği dile getirilerek bu durum Milli Eğitim Müdürlüğüne iletildi. Milli Eğitim Müdürlüğü de Bağlar Belediyesinden yıkım için destek talep etti. Riskli durum üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi, okul binası ve aynı bölgede bulunan öğretmen lojmanı için yıkım kararı aldı.


5 derslikten oluşan okulun ve lojmanın yıkımı gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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