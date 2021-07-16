Diyarbakır'da deprem
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Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda bugün saat 11.44 sıralarında merkez üssü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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