Diyarbakır'da "Denizlerdeki Misak-ı Milli Mavi Vatan" söyleşisi düzenlendi
Diyarbakır'da "Denizlerdeki Misak-ı Milli Mavi Vatan" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Denizlerdeki Misak-ı Milli Mavi Vatan" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Şubesince Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi "Mavi Vatan" ile ilgili fotoğraf sergisi gezildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan derneğin Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, milli mesele olan mavi vatanı Diyarbakır'da konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ise Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, mavi vatanın milli bir mesele olduğunu ifade etti.
Daha sonra Yaycı ile gazeteci ve yazar Ardan Zentürk "Denizlerdeki Misak-ı Milli Mavi Vatan" konulu söyleşide konuştu.
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