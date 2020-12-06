Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
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Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor

06.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:30
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, ikinci gününde devam ediyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, ikinci gününde devam ediyor. Diyarbakır'da güvenlik güçleri denetimlerini sürdürürken, vatandaşların da kısıtlamaya riayet ettiği görüldü.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü saat 21.00'da başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı cuma saat 21.00 itibariyle Diyarbakır'da da sokaklar boş kalırken, kısıtlamanın ikinci gününde de güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Kentin birçok noktasında polis ekipleri, kimlik ve izin kontrolleri yapıyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler devam ediyor
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