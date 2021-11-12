Diyarbakır'da delibaş hastalığı ile mücadele başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında, halk arasında delibaş hastalığı olarak bilinen ve küçükbaş hayvanlarda beyine yerleşerek ekonomik kayıplara neden olan "coenurosis" parazitine karşı mücadele başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, insan ve hayvan sağlığını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında, halk arasında delibaş hastalığı olarak bilinen ve küçükbaş hayvanlarda beyine yerleşerek ekonomik kayıplara neden olan "coenurosis" parazitine karşı mücadele başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın, kırsal Yaytaş mahallesinin Örnek mezrasında çalışmanın tanıtılması amacıyla düzenlenen programda, delibaş hastalığına karşı mücadele yürüteceklerini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da, dünyada ve Türkiye'de çiftlik hayvanlarında çok yaygın olan hastalığın ciddi ekonomik kayıpların yanı sıra halk sağlığı için de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hastalığın bir parazitten kaynaklandığını aktaran Atalar, parazitin esas kaynağının köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlar olduğunu, köpeklerin genellikle taşıyıcı olduğunu bildirdi.

Hastalıkla, ilaçla mücadele etmenin yanı sıra vatandaşların kişisel temizlik kurallarına da dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Atalar, ayrıca sebze ve meyvelerin bol suyla yıkandıktan sonra tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Çiftçi Hamza Kaya ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Vali Münir Karaloğlu'na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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