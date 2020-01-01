Diyarbakır'da damı çöken evde enkaz altında kalan kişi öldü
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Diyarbakır'da damı çöken evde enkaz altında kalan kişi öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, çöken damın enkazı altında kalan 77 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

01.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:26
Diyarbakır'da damı çöken evde enkaz altında kalan kişi öldü

'ın ilçesinde, çöken damın enkazı altında kalan 77 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

Mahallesi'ndeki bir müstakil evin damı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Evde yaşayan 77 yaşındaki Yaşar Kızıl enkaz altında kaldı.

Durumu geç fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Kızıl'ın cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.

Kaynak: AA
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