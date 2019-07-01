Diyarbakır'da damat, kayınpederini tabancayla vurdu (2)
KURTARILAMADIDiyarbakır'da, aralarında husumet olan damadı Rıdvan E.'nin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, ağır yaralanan Aydın Erçedoğan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI
Diyarbakır'da, aralarında husumet olan damadı Rıdvan E.'nin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, ağır yaralanan Aydın Erçedoğan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erçedoğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kaynak: DHA
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