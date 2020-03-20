Diyarbakır'da da cuma namazı kılınmadı Türkiye'de de görülmeye başlayan Korona virüs salgını üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi ve cuma namazının cemaatle kılınmaması kararı sonrası Diyarbakır'daki camiler, cuma namazı sırasında kapılarını kapattı.

Türkiye'de de görülmeye başlayan Korona virüs salgını üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi ve cuma namazının cemaatle kılınmaması kararı sonrası Diyarbakır'daki camiler, cuma namazı sırasında kapılarını kapattı.

Cuma namazının kılınmayacağı kararı sonrası Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan 5'inci Harem-i Şerif olarak bilinen Ulu Cami, Nebi Cami, 27 sahabenin de bulunduğu Hz. Süleyman Camii başta olmak üzere camilerin tamamı cuma namazı sırasında kapılarını kapattı.

Okunan öğlen ezanı sonrası cami imamı, "Ev ve iş yerlerimizde öğlen namazını kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için uyalım. Allah, bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu hastalık ve musibetlerden korusun" çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA