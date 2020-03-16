Diyarbakır'da Cuma Namazı Öncesi Camilerde Corona Temizliği
Diyarbakır'da Cuma Namazı öncesi camilerde Corona virüsüe karşı dezenfekte edildi.
16.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:48
Diyarbakır'da Cuma Namazı öncesi camilerde Corona virüsüe karşı dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ulucamii'nin hem içini hem dışını ilaçladı. Bu arada Cuma Namazına katılımın az olduğu görüldü
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu: Diyarbakır'da Cuma Namazı Öncesi Camilerde Corona Temizliği