Diyarbakır'da Cuma Namazı Öncesi Camilerde Corona Temizliği Diyarbakır'da Cuma Namazı öncesi camilerde Corona virüsüe karşı dezenfekte edildi.

Diyarbakır'da Cuma Namazı öncesi camilerde Corona virüsüe karşı dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ulucamii'nin hem içini hem dışını ilaçladı. Bu arada Cuma Namazına katılımın az olduğu görüldü