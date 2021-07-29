Diyarbakır'da çukura düşen yavru köpeğin annesi, yavrusu çukurdan kurtarılana kadar bekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da çukura düşen yavru köpeğin annesi, yavrusu çukurdan kurtarılana kadar bekledi

Diyarbakır'da çukura düşen yavru köpeğin annesi, yavrusu çukurdan kurtarılana kadar bekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir evin duvarının dibindeki çukura sıkışan yavru bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kazma ile kürek ve kepçe yardımıyla sıkıştığı yerde kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir evin duvarının dibindeki çukura sıkışan yavru bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kazma ile kürek ve kepçe yardımıyla sıkıştığı yerde kurtarıldı. Kurtarılma sırasından köpeğin annesi yavrusunu bekledi. Yavrusunun kurtarıldığını gören anne köpeğin sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin duvarının dibinde bulunan çukura yavru bir köpeğin düştüğü ihbarı alan itfaiye ekipleri akşam saatlerinde harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çukurun yanında bulunan lögar kapağının altında olduğunu fark ederek, kepçe yardımıyla çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında yavru köpeğin annesi de çalışmaları izledi. Vatandaşlarında destek verdiği çalışmalar bir saat sürerken, çalışmalar sonucunda yavru köpek, kazama ile kürek ve kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Yavrusunun kurtarıldığını anne köpek sevincini yavrusunu koklayarak göstermesi cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çukura düşen yavru köpeğin annesi, yavrusu çukurdan kurtarılana kadar bekledi
Diyarbakır'da çukura düşen yavru köpeğin annesi, yavrusu çukurdan kurtarılana kadar bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti
Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Alper Yılmaz Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da çukura düşen yavru köpeğin annesi, yavrusu çukurdan kurtarılana kadar bekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 12:02:52. #1.15#

title