Diyarbakır'da Corona Salgını Sürecinde İlk Cuma Namazı Ulu Camii'de Kılındı
Corona salgını nedeniyle ara verilen Cuma namazlarına yaklaşık 70 gün sonra yeniden başlandı.
01.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:49
Corona salgını nedeniyle ara verilen Cuma namazlarına yaklaşık 70 gün sonra yeniden başlandı. Diyarbakır'da corona sonrası ilk Cuma namazı sıkı önlemler altında kılındı. Namaz saatinin beklerken VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayanlar, yeniden Cuma namazına gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com