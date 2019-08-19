Diyarbakır'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Diyarbakır'da belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
19.08.2019 14:30
Diyarbakır'da belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necmettin İleri idaresindeki 34 BR 4331 plakalı Sur Belediyesine ait çöp kamyonu, Kent Orman mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 belediye çalışanı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA