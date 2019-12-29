Diyarbakır'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Diyarbakır'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da çöp kamyonu devrildi; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

29.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:33
Diyarbakır'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

'da çöp kamyonu devrildi; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Olay, Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 KK 243 plakalı çöp kamyonu, çöp boşaltma istasyonuna seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Devrilen kamyonu gören çevredeki sürücülerin vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü Ramazan O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Mecit A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından devrilen kamyon ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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