Diyarbakır'da kaçak sigara, cep telefonu ve içki ele geçirildi

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak 4 bin 543 paket sigara, 10 cep telefonu ve 9 litre içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı önünde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki aramada, kaçak 4 bin 543 paket sigara, 10 cep telefonu ve 9 litre içki ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.