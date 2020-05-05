Diyarbakır'da çocuklarla 'Trafik Haftası' klibi
05.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:37
DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle çocukların yer aldığı klip çekildi.
DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle çocukların yer aldığı klip çekildi.Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan klipte oynadı. Çocuklar oynadıkları klipte, 'Evdeyiz ama trafik kuralları aklımızda' mesajı vererek, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.
Kaynak: DHA