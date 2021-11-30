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Diyarbakır'da çocukları sinama ile buluşturuyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da çocukları sinama ile buluşturuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kasım ayında 700 çocuğu sinema ile buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kasım ayında 700 çocuğu sinema ile buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında kültürel ve sosyal etkinliklerini sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kasım ayında hazırladığı etkinlik takvimi kapsamında sinemaya gitme imkanı bulmayan çocuklar için her hafta sonu sinema etkinliği düzenledi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar için "Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk" animasyon filmi gösterimi yapıldı. Kasım ayı boyunca 700 çocuk film izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ayrıca her hafta sonu yetişkinler için de Saklı Yüzler Bosna ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinin gösterimini gerçekleştirdi.

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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