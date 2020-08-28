Diyarbakır'da çocuklar artık portatif havuzda yüzecek
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Diyarbakır'da çocuklar artık portatif havuzda yüzecek

DİYARBAKIR'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında, Bağlar Belediyesi'nce kurulan portatif havuzda çocuklar ve gençler yüzme öğrenecek.

Diyarbakır'da çocuklar artık portatif havuzda yüzecek
28.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:20
DİYARBAKIR'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında, Bağlar Belediyesi'nce kurulan portatif havuzda çocuklar ve gençler yüzme öğrenecek. Projenin hayata geçmesiyle daha önce serinlemek için parklardaki süs havuzuna giren çocuklar, artık daha sağlıklı bir ortamda yüzecek. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açıkladığı 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı' içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında, ülke genelinde portatif havuzlar kurulmaya devam ediyor. Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bağlar Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen merkez Bağlar ilçesindeki Göletli Park'ta, portatif havuz kuruldu. 15 günde tamamlanan havuzda eğitmenler tarafından çocuklara ve gençlere yüzme öğretilecek. Yaklaşık 1 metre derinliğinde olan havuzun, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle gerçekleştirilen açılışına Vali Münir Karaloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve çok sayıda çocuk katıldı.

'DAHA ÖNCE SÜS HAVUZUNA GİRİYORLARDI'Programda konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bağlar ilçesinin yanı sıra Ergani, Lice ve Dicle ilçelerinde bu havuzların kurulduğunu söyledi. Diyarbakır'daki çocukların parklardaki sağlıksız olan süs havuzlarına girdiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, "Süs havuzuna, yavrularımız zaman zaman bunaldıklarında giriyorlardı. Belediye personelimiz de onları uzak tutmaya çalışıyorlardı ki orası çok sağlıklı değil ve çocuklarımızın sağlıkları açısından da tehlike arz ediyordu. Şimdi, bu parkın içerisine bugün portatif dediğimiz bakanlığımızın ilimize gönderdiği 4 yeni havuzdan bir tanesini açacağız. Gençlerimiz hem şehrimizin hem ülkemizin geleceğidir. Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, eğitirsek, emin olun şehirlerimizin de ülkemizin de geleceğinden o kadar emin olabiliriz. Bizim Avrupa ile aramızdaki en önemli fark, genç bir nüfusumuzun olmasıdır. Ama nüfusun tek başına genç olması yetmez. İyi eğitilmiş, iyi insan olarak yetiştirilmiş, iyi vatandaş olarak yetiştirilmiş gençler bizim için avantaj olur. Onun için bu faaliyetlere aralıksız devam edeceğiz. Hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla hem de yerel yönetimler olarak her zaman gençlerimizin, yavrularımızın yanında olacağız. Onlar için daha iyi ortamlar hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.'CUMHURBAŞKANIMIZIN BELİRLEDİĞİ HEDEFİN GEREĞİNİ YAPTIK'Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzme için belirlediği hedefi emir ve talimat olarak telakki ederek çocuklar için bu projeyi hayata geçirdik. Ömrünü milletimizin hizmetine ve geleceğine vakfeden Cumhurbaşkanımızın 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı' programında belirlediği hedefler doğrultusunda bu güzel ve modern tesisi çocuklarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.Portatif havuz yapılmadan önce serinlemek için süs havuzunda yüzdüklerini belirten çocuklar da sağlıklı bir ortamda yüzecek olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

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