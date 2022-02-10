Diyarbakır'da çocuk ve gençlere yönelik kitap kafe açıldı

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve çocukların eğitim hayatına destek olmak amacıyla Sur Kitap Kafe'yi hizmete açtı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin, eğitimdeki başarısını yükseltmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Cevat Paşa Mahallesi Hz. Süleyman Sokak'ta hizmet veren merkezde öğrenciler sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışıp kitap okuma imkanı buluyor.

Ortaöğretim 9,10,11. sınıf öğrencileri okuldaki derslerde öğrendiklerini Sur Kitap Kafe'de pekiştiriyor.

12. sınıf öğrenciler ile liseden mezun olan gençler Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavına (AYT) hazırlanıyor.

KPSS'ye hazırlanan gençlere de ders çalışma ve soru çözme olanağı sağlanıyor.

Alanında uzman eğitmenlerden eğitim desteği alan öğrenciler kitap kafede farklı şair ve yazarların seçkin eserlerinin yer aldığı kütüphane hizmetlerinden de faydalanıyor.

Her gün 08.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet verilen mekanda öğrencilere ücretsiz çay ikramında bulunuluyor.

Üniversite sınavına hazırlanan Esra Çakır, Sur Kitap Kafe'de dersleri için destek aldığını söyledi.

Kitap kafenin olanaklarından memnun olduğunu dile getiren Çakır, "Evde çalışamıyorum buraya geliyorum, öğretmenler yardımcı oluyor, sorular çözüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Veysel İpek ise kitap kafenin ders çalışma ortamı olarak kendilerine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Berat Sincar ise kitap kafe sayesinde kitap okuma alışkanlığının arttığını anlatarak, "Boş zamanlarımızı değerlendirmek için burası ideal bir yer. Sosyal aktivite olarak kitap okuyorum." diye konuştu.