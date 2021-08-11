Diyarbakır'da çocuk sesi kavgası, aileler birbirine girdi
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Diyarbakır'da çocuk sesi kavgası, aileler birbirine girdi

Diyarbakır'da çocuk sesi kavgası, aileler birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir sitenin içerisinde çocukların sesinden rahatsız olan site sakini, site bahçesine eşiyle birlikte giderek çocuklara ve ailelerine saldırdı.

Diyarbakır'da bir sitenin içerisinde çocukların sesinden rahatsız olan site sakini, site bahçesine eşiyle birlikte giderek çocuklara ve ailelerine saldırdı. Bir anda kavgaya tutuşan site sakinlerini olay yerine gelen polis ayırdı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde oyun oynayan çocuklar gürültü çıkarınca site sakinlerinden biri eşiyle birlikte aşağı inerek çocukları gürültü yapmamaları için uyardı. Bunun üzerine aradan kısa bir süre geçtikten sonra çocuklar tekrar gürültü yapınca, ismi öğrenilemeyen site sakini şahıs eşiyle birlikte aşağı inerek çocuklara kızınca çocukların aileleri duruma tepki gösterdi.

Polis geldi, kavga bitti

Ailelerin tepkisi üzerine çocuklara kızan site sakini şahıs ve eşi bu kez site sakinleriyle kavgaya tutuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya tutuşan tarafları ayırdı. Bir süre site içerisinde bekleyen polis ekipleri, tarafların ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Yaşanan o anlar ise bir site sakini tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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