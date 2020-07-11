Diyarbakır'da çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı Diyarbakır'da kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanması ve 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanması ve 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından, havaya ateş açılması sonucu evin penceresinde bulunan 5 yaşındaki Eflin Günbey'in hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "havaya ateş açarak çocuğun ölümüne neden olduğu" iddiasıyla tutuklandı.

Firari zanlılardan A.E'nin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA