Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın

Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

16.10.2019 17:04
Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kazıktepe Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasının pamuk deposunda, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda, bu yıl toplanan ve depoda muhafaza edilen pamuk yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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