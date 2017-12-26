Diyarbakır'da Cinsel İstismar Yapan Şüpheli İzmir'de Operasyonla Yakalandı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde kendisini öğretmen olarak tanıtan ve farklı tarihlerde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilen Ü.T., İzmir'de gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde kendisini öğretmen olarak tanıtan ve farklı tarihlerde 2 çocuğa yönelik gerçekleştirdiği ve istismar olaylarından biri güvenlik kamerası tarafından kayda alınan Ü.T., polisin takibi sonucu İzmir'de gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Cinsel istismar olayı, 10 Aralık tarihinde marketten evine dönerken, kendisini öğretmen olarak tanıtan tacizcinin elinden kaçarak kurtulan 11 yaşındaki E.K.,'nin yaşadıklarını yakınlarına anlatmasıyla ortaya çıkmış, polis geniş çaplı araştırma başlatmıştı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek şüphelinin aynı sokakta tostçuluk yapan 35 yaşındaki, Ü.T olduğunu belirledi. Ü.T.'nin izini süren polis önce Elazığ, sonrasında ise Batman, Düzce, İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin yaptığı son araştırmada, Ü.T'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile bağlantı kurdu. Ü.T. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli operasyonla yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ü.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.