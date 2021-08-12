Diyarbakır'da cinayetten aranan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı
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Diyarbakır'da cinayetten aranan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı

Diyarbakır'da cinayetten aranan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçen ay akraba aileler arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçen ay akraba aileler arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Yayıklı Mahallesi'nde 3 Temmuz'da bir kişinin öldüğü kavganın şüphelilerinin Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'nde gizlendikleri bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir evde şüpheliler C.K. ve V.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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