Diyarbakır'da Cinayet: 1 Ölü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi silahla kardeşini öldürdü.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 641. Sokak'ta ikamet eden R.B. ile ağabeyi S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.B. ağabeyi S.B'yi silahla vurdu.

Ağır yaralanan S.B, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçan R.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.