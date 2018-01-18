Diyarbakır'da Çıkan Yangında Kundaklama İddiası

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde 3 evde yangın çıktı. Mahalle sakinleri dün akşam saatlerinde işlenen cinayetten dolayı evlerin kundaklandığını iddia etti. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 16.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde bulunan bitişik nizamlı 3 evde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evlerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri yangının başka evlere sıçramasını engellemek için büyük çaba sarf etti. Dar sokaklardan itfaiye araçları geçmeyince itfaiye erleri yaklaşık 300 metre hortum çekmek zorunda kaldı.

Kundaklandı iddiası

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, mahalle sakinleri ise dün akşam saatlerinde mahallede işlenen cinayetten dolayı evlerin kundaklandığını iddia etti. Mahalle sakinleri, Lalebey Mahallesi'nde Yusuf Güneş cinayetini işlediği ileri sürülen kişilerle, kundaklanan evlerde yaşayanların akrabalığı olduğunu ve cinayetten sonra evlerine geldiklerini görmediklerini belirtti.

Aileler tahliye edildi

Dün akşam yaşanan cinayet sonrası mahallede gerginliğin yaşandığı ve cinayeti işleyenlerle bağlantısı olan ailelerin mahalleden tahliye edildiği öğrenildi. Mahallede gergin bekleyiş sürerken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

(İHA)