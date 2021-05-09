Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi
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Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi Anneler Gününde çiçekçiler, siparişleri kuryeyle yetiştirmeye çalışıyor Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da pandemi gölgesinde geçen 9 Mayıs Anneler Gününde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi

Anneler Gününde çiçekçiler, siparişleri kuryeyle yetiştirmeye çalışıyor

DİYARBAKIR - Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da pandemi gölgesinde geçen 9 Mayıs Anneler Gününde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine gelen Anneler Günü nedeni ile çiçekçilerde sipariş yoğunluğu başladı. Pandemi sebebi ile geçtiğimiz yıllardaki Anneler Gününden farklı geçen bu günde çiçekçi esnafı, siparişleri evlere götürmek için var güçlerince çalışıyor. Tam kapanma sebebi ile evlerinden çıkamayan vatandaşların taleplerine yetişebilmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden çiçekçi Mustafa Serkan Güleçoğlu, annelere en güzel çiçekleri yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

"Gece 24.00'a kadar sipariş alacağız"

Yaklaşık 30 yıldır çiçekçilik yaptığını kaydeden Güleçoğlu, "Siparişleri genelde telefonla alıyoruz ve Bakanlığın açıklamış olduğu genelgeye göre, saat 17.00'a kadar bazı müşterilerimiz gelip dükkanımızda alışveriş yapabiliyorlar. Saat 17.00'dan sonra gece 24.00'a kadar siparişleri evlere kadar kurye aracılığıyla teslim ediyoruz. Anneler zaten bir çiçektir ve her zaman kıymetlerinin bilinmesi gerekir" dedi.

Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler günü' mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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