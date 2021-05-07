Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan zanlı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında 5 Nisan Mahallesi'nde çeşitli olaylardan suç kaydı bulunan Y.Ö. ile karşılaştı.

Ekipleri fark ederek ara sokaklara kaçmaya çalışan Y.Ö, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

İncelemede zanlının "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, silahla tehdit, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından arandığı belirlendi.

Ayrıca şüphelinin 3 Nisan'da Bağlar ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 10 yaşındaki Y.A'nın hafif yaralanmasına neden olduğu değerlendiriliyor.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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