Diyarbakır'da Celal Güzelses'i anma gecesi düzenlenecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Celal Güzelses'i anma gecesi yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Valilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT iş birliğiyle "Şark Bülbülü" olarak bilinen Celal Güzelses'in vefatının 63. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlenecek.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 1 Şubat'ta saat 20.00'de gerçekleşecek program TRT 2'den canlı yayınlanacak.

Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde verilecek konserde TRT radyo sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nun eserlerini icra edecek.

Konserde, halk müziğinin usta isimleri Recep Kaymak, Bedri Ayseli ve Hüsamettin Subaşı da konuk sanatçı olarak yer alacak.