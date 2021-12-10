Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çayın kenarında kadın cesedi bulundu.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çayın kenarında kadın cesedi bulundu.
Kale Mahallesi'nden geçen Sinek Çayı'nın kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
İki çocuk annesi M.Y'ye (27) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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