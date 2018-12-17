Diyarbakır'da Teröristlerle Güvenlik Güçleri Arasında Çıkan Çatışmada 2 Polis Yaralı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis yaralanırken operasyonun devam ettiği bildirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.
İÇİNDE TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU ARAÇ TAKİP EDİLDİ
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri sırada çatışma çıktığı bildirildi.
2 POLİS YARALANDI
Açıklamada, "Çatışmada 2 polis memuru yaralanmış, yaralı görevlilerimizin ambulans helikopterle ilimize intikali sağlanmış olup Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ilk müdahaleye başlanılmıştır. Teröristlerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce ortak operasyon başlatılmış olup, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.
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Kim emperyalizmin taşeron terör örgütü katil pkk pyd ypg ye destek veriyorsa Allah belasını versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sayin Aaass trollugu birak insan gibi düsün bu zihniyetle bugüne kadar temizlenmedi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AMERİKA AVRUPA BİRLİĞİ VE İSRAİL BİTMEDEN TÜRKİYEDE TERÖR BİTMEZ..Cevap Yaz 4 Yayından KaldırSAVCI: yanlış trolar bitmeden terör bitmez içlerinde köz gibi yanıyor ateşleriYayından Kaldır
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25 sene önce yurtdisindan izine geldim kimligim yok diye ( Pasaportumu) 35 dakikada oda abim tarafindan ulastrildigi halde 24 saat göz altinda tutldum, su anda 10 miliyon kimliksiz ne oldugu belirsiz insan aramizda ellini kolunu salayarak her isi yapiyor. ve ben Türk Vatandasiyim. 5600 euro parada verdim TC mi satmadim , almanvatandasligina girebilierdim askerliktende muaf olurdum.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır