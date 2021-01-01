Diyarbakır'da Çatal deresi taşkın kontrol kanalının yüzde 95'i tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır'da Çatal deresi taşkın kontrol kanalının yüzde 95'i tamamlandı

01.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:36
Diyarbakır'da Çatal deresi taşkın kontrol kanalının yüzde 95'i tamamlandı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Malkaya köyü Çatal deresi taşkın kontrol kanalı çalışmasının fiziki olarak yüzde 95'i tamamlandı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Malkaya köyü Çatal deresi taşkın kontrol kanalı çalışmasının fiziki olarak yüzde 95'i tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ tarafından Diyarbakır'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Diyarbakır'da baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Yapımı devam eden Çüngüş ilçesi Malkaya köyü Çatal deresi taşkın kontrol kanalı hakkında Yıldız, şunları kaydetti:

"İş kapsamında toplam 646 metre çift taraflı kargir duvar ve 2 menfez yapılacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla 1 mahalle ve 100 dekar arazinin taşkın riski azalacaktır. Bu yıl itibarıyla çift taraflı 620 metre kargir duvar inşaatı tamamlanmış olup işimizin yapımı hızla devam etmektedir. Çalışmada fiziki olarak yüzde 95 gerçekleşme sağlanmış olup çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Bahattin Şimşek Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ceyhan Hisarcık Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da Çatal deresi taşkın kontrol kanalının yüzde 95'i tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 15:40:49. #1.15#
title