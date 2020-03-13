Diyarbakır'da, camilerde 'koronavirüs' temizliği DİYARBAKIR'daki camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cuma namazı öncesi dezenfekte edildi.

DİYARBAKIR'daki camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cuma namazı öncesi dezenfekte edildi. Camilerde, 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla hutbe okundu. Hutbede, virüsten korunmak için beden ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin yanı sıra ortak tespih kullanılmaması, tokalaşma ve kucaklaşmaya ara verilmesi istendi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından önlemler artırıldı. Diyarbakır'da parklar, çocuk oyun alanları, havaalanı, otogar, okullar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları ve halkın yoğun olarak kullandığı tüm alanlar dezenfekte ediliyor. Cuma namazı öncesinde de tüm camiler dezenfekte edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan, dezenfekte çalışmalarını, Diyarbakır halkını salgın hastalıklardan ve koronavirüsten korumak için her gün aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.'KORONAVİRÜS' KONULU HUTBE Camilerde bugün okunan hutbede de 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla koronavirüse değinildi. Hutbede, halkın virüsten korunmak için alması gereken tedbirler anlatıldı. Virüsten korunmak için bulunulan ortamın sık sık havalandırılması, beden ve çevre temizliğine özen gösterilmesi, camilerde ortak tespih kullanılmaması ve tokalaşma ile sarılma yerine gönül selamının verilmesi istendi.Namazdan çıkanlar, sosyal medya üzerinden camilere gidilmemesi yönünde başlatılan kampanyaya tepki göstererek, camileri terk etmeyeceklerini söyledi. Bazı kişiler de koronavirüs nedeniyle kolonya, maske ve hijyen maddelerinin fırsatçılar tarafından fiyatlarının yükselmesine tepki gösterdi.

Kaynak: DHA