Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı
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Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde vefat eden bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kurdurarak taziyeye gelen 30 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden oldu.

Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde vefat eden bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kurdurarak taziyeye gelen 30 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden oldu. Dün gece geç saatlerden durumları ağırlaşan 15 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, diğer 15 hastanın tedavisi ise evde sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir kişi için ailesi cami içerisinde taziye alanı kurdurdu. Taziyeye katılanlar yemek yedikten sonra evlerine gitti. Aradan geçen 3 günün sonunda 30 kişide koronavirüs belirtileri üzerine yapılan testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan 30 kişiyi evde izolasyona kalmasını istedi.

Gece geç saatlerde ise 15 kişinin, durumun ağırlaşması üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı
Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı
Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı
Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı
Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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